Ученые предположили, из чего построен Стоунхендж

Британские археологи предполагают, что Стоунхендж был построен из обомков еще одного более древнего монумента. Об этом сообщил телеканал «Мир 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По их данным, камни, из которых состоит Стоунхендж, были добыты в холмах Пресели в 280 километрах от монумента. Они стали искать остатки других древних памятников там и нашли.

Было найдено место под названием Ваун-Маун. Там остались шесть ям, в которых были вкопаны большие валуны. Одна из ям по форме и размеру соответствует камню Стоунхенджа.

«Он мог быть в той дыре. Это не категорическое доказательство, но оно действительно наводит на размышления», — отметил участник исследования Паркер Пирсон.

Ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить свою теорию.