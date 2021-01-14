Ученые предложили заражать волонтеров для проверки вакцин
Современные специалисты, испытывающие вакцину от коронавируса, ждут, когда волонтеры заразятся случайным образом. Тем не менее в интернете около 40 тысяч добровольцев выразили свою готовность заболеть специально. Об этом написала газета «Известия».
Поддерживающая эту идею международная группа разработала специальную математическую модель. С ее помощью можно рассчитать степень риска участия в эксперименте.
Согласно модели, вероятность того, что испытания вакцины от коронавируса пройдут без летальных исходов, составляет 99,85%.
Всемирная организация здравоохранения в мае 2020 года заявила, что испытания с намеренным заражением могут быть полезны для борьбы с пандемией. При этом ВОЗ понимает, что такое решение вызовет волну этических вопросов.
Мир борется с эпидемией уже больше года. За это время ученые из разных стран разработали вакцины от коронавируса. Часть западных стран закупают препарат компании Pfizer. Однако вакцинацию им приостанавливали в Литве из-за того, что дозы вакцины могли быть неправильно доставлены.