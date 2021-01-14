Ученые предложили заражать волонтеров для проверки вакцин

Международная группа ученых считает, что разработку вакцин от коронавируса можно ускорить, если добровольцев специально заражать коронавирусом. Раньше такие исследования проводились для поиска лекарств от других инфекционных заболеваний.

Современные специалисты, испытывающие вакцину от коронавируса, ждут, когда волонтеры заразятся случайным образом. Тем не менее в интернете около 40 тысяч добровольцев выразили свою готовность заболеть специально. Об этом написала газета «Известия».

Поддерживающая эту идею международная группа разработала специальную математическую модель. С ее помощью можно рассчитать степень риска участия в эксперименте.

Согласно модели, вероятность того, что испытания вакцины от коронавируса пройдут без летальных исходов, составляет 99,85%.

Всемирная организация здравоохранения в мае 2020 года заявила, что испытания с намеренным заражением могут быть полезны для борьбы с пандемией. При этом ВОЗ понимает, что такое решение вызовет волну этических вопросов.

Мир борется с эпидемией уже больше года. За это время ученые из разных стран разработали вакцины от коронавируса. Часть западных стран закупают препарат компании Pfizer. Однако вакцинацию им приостанавливали в Литве из-за того, что дозы вакцины могли быть неправильно доставлены.