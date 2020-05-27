Ученые поделились подробностями вымирания динозавров

Упавший астероид образовал мексиканский кратер Чиксулуб. Используя информацию о его форме и структуре, эксперты создали динамическую модель момента падения в 3D. Таким образом они выяснили, что кратер появился после наклонного удара в 45-60 градусов с северо-востока.

После столкновения астероида с поверхностью Земли в слои атмосферы попали миллиарды тонн серы. Это заблокировало прохождение солнечного света и вызвало ядерную зиму.

Ученые обратили внимание на то, что выброс огромного объема газов спровоцировал вымирание динозавров и растений. Более того, после падения астероида климат Земли полностью изменился.

Ранее исследователи обнаружили останки сухопутных динозавров под Коломной. По словам ученых, завроподы обитали на территории подмосковного города за 165 миллионов лет до нашей эры. До этого открытия считалось, что данный вид находился только в Африке и Азии.