Ученые обнаружили в слюне клеща белок, облегчающий хронический зуд и боль

Британские ученые выявили в слюне клеща вида Rhipicephalus appendiculatus белок Votucalis. Он может облегчить хроническую боль и зуд, передает «Ридус».

«Мы можем быть на грани открытия жизнеспособной альтернативы опиоидным и габапентиноидным препаратам», — обозначили специалисты.

По данным издания, в ходе эксперимента на мышах выяснилось, что Votucalis способствует предотвращению активации вырабатываемого в организме гистамина. Это приводит к уменьшению зуда или хронической боли, которую испытывают люди, страдающие радикулитом, диабетом, артритом, псориазом и атопическим дерматитом.