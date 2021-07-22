Ученые обнаружили в Индийском океане древний потухший вулкан и назвали его Оком Саурона

Ученые обнаружили несколько древних потухших вулканов в Индийском океане. Самый крупный из них они сравнили с Оком Саурона. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Вулканы ученые обнаружили при помощи гидролокатора в 280 километрах к юго-востоку от острова Рождества. Кратер самого крупного из них составил 6,2 на 4,8 километра. В центре него располагается пик высотой в 300 метров. По мнению ученых, вулкан напоминает глаз со зрачком.