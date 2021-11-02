Ученые обнаружили в гвоздике вещества, мешающие размножению коронавируса

Специалисты Шанхайского института фармакологии нашли вещества против SARS-CoV-2 в соцветиях гвоздичного дерева. Результаты исследования появились на сайте bioRxiv.

Исследователи увидели, что в соцветиях разновидностей гвоздичного дерева, применяющихся в китайской народной медицине, существует ранее неизвестные разновидности пектинов, подавляющие размножение SARS-CoV-2.

«В отличие от других сахаристых веществ, открытые нами вещества напрямую подавляют фермент Mpro, а не мешают вирусу проникать в клетки», — сказано в статье.

Ученые отметили, что фермент Mpro почти не меняется по мере эволюции коронавируса, этот факт делает пектины из гвоздики особенно привлекательным средством для борьбы с ковидом.

Исследователи сделали это открытие под руководством профессора Шанхайского института фармакологии КАН Дина Каня в рамках «переписи» сахаристых веществ, которые есть в гвоздике и потенциально обладают противовирусными и бактерицидными свойствами.

Эту статью ученых, как написал ТАСС, пока не проверяли научные журналы и не рецензировали независимые эксперты. Поэтому к выводам специалистов нужно относиться осторожно.