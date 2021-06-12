Ученые обнаружили у летучих мышей новые коронавирусы

Исследователи из Китая обнаружили четыре новых вида коронавирусов у летучих мышей. Они похожи на вирус, вызывающий COVID-19.

Для эксперимента ученые использовали летучих мышей, которые с мая 2019 года по ноябрь 2020 года жили в лесах в провинции Юньнань. У животных взяли для изучения образцы слюны и продуктов жизнедеятельности, сообщила «Газета.ru».

В результате специалисты собрали 24 новых генома коронавируса от разных видов летучих мышей. Среди них было и четыре коронавируса, похожих на SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Один из выявленных коронавирусов был особенно похож на патоген, который спровоцировал пандемию. Разница была только в спайковом белке, который вирус использует, чтобы прикрепиться к стенке клетки.

Авторы исследования пришли к выводу, что вирусы, которые тесно связаны с SARS-CoV-2, продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей.

Ранее американские ученые заявили, что нашли доказательство искусственного происхождения коронавируса. По их данным, все дело в генетическом следе возбудителя COVID-19. Ранее он никогда не выявлялся у естественного коронавируса.