Мир 22 апреля 2024, 15:28 Ученые обнаружили сундук с оружием на затонувшем в 1495 году корабле

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Ученые обследовали затонувший корабль XV века «Грибшунден» с помощью подводных камер и обнаружили там сундук с оружием. Об этом сообщил «Мир 24».

Судно затонуло в 1495 году у берегов Швеции, его обломки обнаружили дайверы в 1970-х годах. Содержимое найденного сундука сильно проржавело, однако ученым удалось установить фрагменты патронов для картечи.

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Исследователи предположили, что ящик с боеприпасами мог принадлежать немецким наемникам, которые находились на борту корабля в момент крушения.