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    15 февраля 2021, 09:57

    Ученые обнаружили неизвестных животных под шельфовым ледником Антарктиды

    Екатерина Шамина

    Неизвестных животных нашли британские ученые на дне моря во время исследовательского бурения в Антарктиде. Это первое обнаружение на шельфе неподвижных бентосных животных.

    Ученые обнаружили неизвестных животных под шельфовым ледником Антарктиды

    Во время поискового бурения одной из скважин на глубине 900 метров вместо илистых отложений были обнаружены твердые валуны с прикрепленными к ним неподвижными животными неизвестного вида, напоминающими губок. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Frontiers in Marine Science.

    До этой находки считалось, что под плавучими ледниками — в полной темноте и при низкой температуре — могут существовать только мобильные падальщики и хищники: рыбы, черви, медузы или криль.

    «Это открытие показывает нам, что морская жизнь Антарктики невероятная и удивительная, приспособленная к существованию в замороженном мире. Наше открытие поднимает гораздо больше вопросов, чем дает ответов: например, как они туда попали, как давно они там, что они едят, насколько распространены эти валуны, покрытые жизнью, и что будет с этими сообществами, если шельфовый ледник рухнет», — процитировало агентство ведущего автора исследования доктора Хью Гриффитса.

    Пока ученые не могут ответить на эти вопросы, у них даже нет возможности для сбора этих организмов. Авторы статьи считают, что нужно как можно скорее разгадать эту загадку, пока шельфовый ледник не обрушился из-за изменений климата.