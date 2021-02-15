Ученые обнаружили неизвестных животных под шельфовым ледником Антарктиды

Неизвестных животных нашли британские ученые на дне моря во время исследовательского бурения в Антарктиде. Это первое обнаружение на шельфе неподвижных бентосных животных.

Во время поискового бурения одной из скважин на глубине 900 метров вместо илистых отложений были обнаружены твердые валуны с прикрепленными к ним неподвижными животными неизвестного вида, напоминающими губок. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Frontiers in Marine Science.

До этой находки считалось, что под плавучими ледниками — в полной темноте и при низкой температуре — могут существовать только мобильные падальщики и хищники: рыбы, черви, медузы или криль.

«Это открытие показывает нам, что морская жизнь Антарктики невероятная и удивительная, приспособленная к существованию в замороженном мире. Наше открытие поднимает гораздо больше вопросов, чем дает ответов: например, как они туда попали, как давно они там, что они едят, насколько распространены эти валуны, покрытые жизнью, и что будет с этими сообществами, если шельфовый ледник рухнет», — процитировало агентство ведущего автора исследования доктора Хью Гриффитса.

Пока ученые не могут ответить на эти вопросы, у них даже нет возможности для сбора этих организмов. Авторы статьи считают, что нужно как можно скорее разгадать эту загадку, пока шельфовый ледник не обрушился из-за изменений климата.