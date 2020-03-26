Ученые обнаружили кости летающих ящеров в Марокко

Останки нашли в шахте недалеко от деревни Бегга в африканском Марокко. Ученые выяснили, что обнаруженные виды обитали на территории Сахары 100 миллионов лет назад.

Предполагается, что размах их крыльев составлял примерно четыре метра.

«Останки птерозавров очень редки, и большинство из них находят в Европе, Южной Америке и Азии», — уточнила ведущий автор исследования Меган Джейкобс.

По мнению специалистов, рептилии были крупными, но обладали небольшим весом, так как их кости наполнялись воздухом. Такое строение помогало птерозаврам держаться в воздухе.