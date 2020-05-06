Ученые обнаружили 12 штаммов коронавируса в Великобритании

Ученые уточнили, что один из штаммов мутировал в самой стране, а остальные прибыли из других. При этом все они мало изучены.

«К этим штаммам есть ряд вопросов: могут ли они вызывать различные степени тяжести заболевания? Возможно, они более заразны? И способны ли они сделать вакцину бессильной? — рассказал профессор Пол Хантер из Университета Восточной Англии и уточнил, что ни на один из вопросов ответа нет.