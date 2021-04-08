Ученые объявили о возможном существовании пятой силы природы

Международная команда физиков допустила, что существует не четыре, а пять сил природы. Такой вывод специалисты сделали по итогам исследования. Оно проходило в рамках эксперимента Muon g-2.

Его провели в лаборатории городка Батавия рядом с Чикаго. Об этом сообщила "Би-би-си».

Вселенная состоит из частиц, которые меньше атома. Некоторые частицы состоят из более мелких частиц, другие не дробятся. Их называют элементарными частицами. Ими являются мюоны.

В ходе эксперимента поведение мюонов было необычным. Они разгонялись по 14-метровому кольцу в циркулярном коллайдере под воздействием мощного магнитного поля.

По законам физики это должно было привести к колебанию мюонов с определенной частотой. Однако физики увидели, что частота их колебаний была выше предполагаемой. Ученые считают, что это может говорить о действии силы, которая ранее не была известна науке.

Британский Совет по научно-техническому оборудованию уже заявил, что результаты экспериментов дают серьезные подтверждения существованию неизвестной до сегодняшнего дня субатомной частицы или новой силы.

«Мы обнаружили, что взаимодействие мюонов не согласуется со Стандартной моделью. Понятно, что мы все в восторге, потому что это открывает будущее с новыми законами физики, новыми частицами и новыми, невиданными до сих пор силами», — рассказал в интервью Би-би-си руководитель эксперимента с британской стороны профессор Марк Ланкастер.

Однако эксперимент Muon g-2 все же пока не дает однозначных оснований для объявления открытия. Есть только один шанс из 40 тысяч на то, что это статистическая погрешность.

Стандартная модель — общепринятая на сегодня теоретическая конструкция, которая описывает взаимодействие всех элементарных частиц во Вселенной.

Пока же в природе известны четыре силы. Их можно свести к четырем фундаментальным категориям взаимодействий: сильное, слабое, электромагнитное, гравитационное. Эти фундаментальных силы определяют взаимодействие всех объектов и частиц во вселенной.