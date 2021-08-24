Ученые объяснили звучание скрипок Страдивари химическим составом

Специалисты Техасского университета A&M и Тайваньского национального университета нашли объяснение необычному звучанию скрипок Антонио Страдивари. Дело оказалось в химическом составе инструментов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В исследовании участвовал Джозеф Нагивари. Он еще 40 лет назад высказал предположение о том, что уникальное звучание скрипок Страдивари и другого мастера кремонской школы Джузеппе Гварнери связано с химическим составом. Теперь его гипотеза подтвердилась.

Ученые заявили, что древесина для смычковых обрабатывалась особым химическим составом для защиты от паразитов. В состав средства входили медь, цинк, квасцы, бура, известковая вода (раствор гидроксида кальция).

«Вероятно, мастера поняли, что соли, которые они использовали, придавали дереву дополнительную механическую прочность и акустические преимущества. Свои методы они хранили в секрете, ведь тогда еще не было патентов», — сказал Нагивари.

Он отметил, что специалисты должны будут провести еще не одно исследование, чтобы понять, как вещества влияют на звучание скрипок.