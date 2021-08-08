Ученые назвали средства от глистов эффективным лекарством при ковиде

Американские ученые выяснили, что глистогонные препараты могут стать эффективным средством лечения COVID-19. Результаты исследования специалистов из Института Скриппса опубликовал научный журнал ACS Infectious Disease.

Исследователи еще несколько лет назад выяснили, что лекарства против паразитов могут быть эффективны при лечении инфекций. Однако тогда речь шла об ограниченном их воздействии и возможной токсичности.

В начале пандемии коронавируса ученые решили протестировать действие салициланидов, которые содержатся в глистогонных средствах, на COVID-19. Одно из соединений могло проходить через кишечник и всасываться в кровь без токсических последствий для организма.

«Соединение блокирует выход вирусного материала, и он просто распадается. Этот процесс не позволяет SARS-CoV-2 реплицироваться», — рассказал один из ученых — Ким Джанда. По его словам, салициланид снижает уровни воспаления и уровень белка, который его вызывает. Как следствие, это вещество может уберечь заболевшего ковидом от цитокинового шторма.