Ученые назвали способ продления жизни на 10 лет
Результаты глобального исследования, которое длилось 20 лет, опубликовал British Medical Journal. Ученые следили за состоянием ста тысяч 50-летних человек, которые на момент начала исследования были абсолютно здоровы. Исследователи отмечали, у кого из участников появились рак, диабет или сердечно-сосудистое заболевание, соотносили данные с возрастом и образом жизни в этот период.
Эксперты определили пять основных факторов риска. Это курение, употребление алкоголя, нездоровое питание, низкая физическая активность и избыточный вес. Оказалось, что женщины, которые полностью отказались от курения и алкоголя, правильно питались, занимались спортом и следили за весом в среднем прожили 84,4 года по сравнению с 73,7 года у женщин, которые не вели здоровый образ жизни хотя бы по одному из этих пунктов. Показатели мужчин: 81,1 года против 73,5 года.