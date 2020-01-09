Ученые назвали способ продления жизни на 10 лет

Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук определили пять основных факторов, которые влияют на продолжительность жизни. В целом, они касаются вредных привычек. При условии соблюдения нехитрых правил можно реально продлить жизнь на 10 лет.

Результаты глобального исследования, которое длилось 20 лет, опубликовал British Medical Journal. Ученые следили за состоянием ста тысяч 50-летних человек, которые на момент начала исследования были абсолютно здоровы. Исследователи отмечали, у кого из участников появились рак, диабет или сердечно-сосудистое заболевание, соотносили данные с возрастом и образом жизни в этот период.

Эксперты определили пять основных факторов риска. Это курение, употребление алкоголя, нездоровое питание, низкая физическая активность и избыточный вес. Оказалось, что женщины, которые полностью отказались от курения и алкоголя, правильно питались, занимались спортом и следили за весом в среднем прожили 84,4 года по сравнению с 73,7 года у женщин, которые не вели здоровый образ жизни хотя бы по одному из этих пунктов. Показатели мужчин: 81,1 года против 73,5 года.