Ученые назвали самые востребованные профессии грядущего десятилетия

Эксперты Королевского общества поощрения искусства, промышленности и торговли назвали профессии, которые будут наиболее востребованы в ближайшие 10 лет. Ожидается спрос на поведенческих специалистов, аналитиков данных и дизайнеров одежды.

В ближайшее десятилетие эксперты ожидают развития «большой технической экономики». Это период уже окрестили «новым веком машин», где технологии развиваются быстрыми темпами, от автомобилей с автопилотом до 3D-печати. Товары и услуги будут дешеветь, а безработица увеличиваться, утверждают авторы доклада. Об этом сообщил сайт издания Bloomberg.

По мнению авторов исследования, тем не менее в ближайшие 10 лет будут востребованы разработчики программного обеспечения, консультанты по цифровым преобразованиям, специалисты по связям с общественностью в сфере технологий.

Эксперты пророчат, что грядущее десятилетие также можно назвать «будущим гипернадзора». В ближайшие годы технический прогресс будет развиваться умеренными темпами, но будут востребованы специалисты по информации, которые смогут анализировать данные об объектах, людях и окружающей среде. Это значит, что без работы точно не останутся поведенческие эксперты, аналитики данных, специалисты по репутации.

Кроме того, могут не беспокоиться о будущем работники общепита, а также дизайнеры одежды из переработанного сырья, считают авторы доклада. Образование, уход и развлечения — это направления, которые останутся востребованными еще многие годы.

К слову, за прошедшие 10 лет на пике востребованности оказались программисты, экономисты и водители фургонов, добавили исследователи. За это же время произошел спад спроса на такие профессии, как банковские служащие и работники розничной торговли.

Проект SkillFаctory тем временем составил календарь вымирания профессий на 2020 год. Авторы так напомнили, что нужно быть готовым к переквалификации: некоторые профессии могут оказаться невостребованными. В очереди на вымирание оказались профессии хирурга, эколога, сисадмина, переводчика, фитнес-тренера, экономиста и Деда Мороза. Между тем некоторые российские компании заявили, что им не хватает сотрудников.