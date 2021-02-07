Ученые назвали новые факторы распространения коронавируса

В передаче коронавируса большую роль играют температура, влажность воздуха и скорость ветра. К такому выводу пришли ученые медицинской школы Университета Никосии.

Специалисты обратили внимание на то, что в современных прогнозах часто учитываются только несколько факторов: темпы выздоровления заболевших и скорость передачи патогена, сообщила газета Cyprus Mail. Авторы исследования создали компьютерную модель, которая учитывает климатические эффекты через индекс заболеваемости ковидом. Этот способ, как указано в материале, помог предсказать вторую волну коронавируса в Париже, Рио-де-Жанейро и Нью-Йорке.

Исходя из результатов исследования, скорость ветра имеет влияние на распространение инфекции. Даже при слабом ветре капли, в которых содержится вирус, распространяются значительно быстрее, утверждают ученые. В связи с этим они призвали увеличить рекомендуемые значения социальной дистанции.

Заболеваемость ковидом снижается в летние месяцы и начинает расти с увеличением относительной влажности и скорости ветра, пояснил профессор медицинской школы университета Димитрис Дрикакис. При этом, по его словам, время вспышки инфекции различается в зависимости от того, находится ли регион к югу или к северу от экватора.

Британские ученые провели исследования мутаций коронавируса. Они выяснили, что изменения происходят после лечения пациентов плазмой крови переболевших ковидом людей. Ученые в течение 102 дней лечили в Великобритании пациента от ковида, который перенес рак. Медики периодически брали у него анализы и следили за изменениями вируса.