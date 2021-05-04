Ученые назвали неожиданную пользу кефира в борьбе с коронавирусом

Израильские исследователи выяснили, что кефир может остановить цитокиновый шторм, который происходит в организме некоторый пациентов при коронавирусе. Он возникает из-за инфекции SARS-CoV-2.

Об этом сообщило издание Health. Цитокины — это клеточные сигнальные молекулы, которые облегчают иммунные реакции. Они взаимодействуют между разными клетками организма и стимулируют иммунно-чувствительные клетки двигаться к местам воспаления и инфекции.

Кефир способен остановить цитокиновый шторм, которые врачи наблюдают у некоторых пациентов с коронавирусом. Дело в том, что этот напиток изменяет микробиом человека, усиливая комменсальные виды бактерий в кишечнике. Благодаря этому кишечные микробы могут создать условия, которые позволят иммунным клетки более эффективно, но не чрезмерно реагировать на инфекции.

SARS-CoV-2 атакует легкие человека. Если организм не сможет должным образом обнаружить инфекцию на поверхности клеток легких, коронавирус может начать безостановочно размножаться. Из-за этого в организме произойдет цитокиновый шторм: вместо вируса иммунитет начнет атаковать здоровые клетки организма пациента.

Медицинская школа Льюиса Каца и больница Университета Темпла опубликовали отчет о раннем выявлении цитокинового шторма у пациентов с коронавирусом. В нем впервые назвали конкретные критерии, которые помогут спрогнозировать это явление до его возникновения. На это указывают воспаление, гибель клеток, повреждение тканей и электролитный дисбаланс.