Ученые назвали лучшую диету для защиты от COVID-19

«Такой режим питания может улучшить функционирование адаптивных иммунных клеток и снизить риск, связанный с COVID-19», — приводит издание текст исследования.

По мнению исследователей, такая диета сокращает уровень холестерина в организме, стабилизирует уровень сахара и повышает уровень кетоновых тел в плазме крови. Эти тела оказывают противовоспалительное действие. Ученые уверены, что если следовать такой диете, то риск заражения снижается, а COVID-19 протекает легче. Снижение углеводов и белков в пище помогает размножению клеток с рецепторами Т-лимфоцитов, которые укрепляют иммунитет.

Ранее врач-терапевт Игорь Юркин посоветовал во время пандемии есть фрукты, овощи и сало, в котором очень много витаминов. Он отметил, что в профилактике COVID-19 помогут молочные и кисломолочные продукты, которые легко усваиваются организмом.