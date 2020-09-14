Ученые научились предсказывать вспышки коронавируса

Специалисты обратили внимание на то, что поисковые запросы со словами «диарея», «потеря вкуса», «потеря аппетита» коррелируют с запросом «коронавирус» в пяти американских штатах, где зафиксирована высокая заболеваемость COVID-19. Речь идет о Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе и Иллинойсе.

Специалисты установили связь между количественными изменениями поисковых запросов о симптомах COVID-19 и вспышками коронавируса. Наиболее сильная взаимосвязь наблюдалась с разницей в три-четыре недели между ростом интереса к этим темам и увеличением числа случаев. Свое исследование ученые опубликовали на сайте клиники.