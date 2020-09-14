Ученые научились предсказывать вспышки коронавируса
Американские ученые назвали способ, при помощи которого через Google можно предсказать, где произойдет вспышка коронавируса еще до ее возникновения. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».
Специалисты обратили внимание на то, что поисковые запросы со словами «диарея», «потеря вкуса», «потеря аппетита» коррелируют с запросом «коронавирус» в пяти американских штатах, где зафиксирована высокая заболеваемость COVID-19. Речь идет о Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе и Иллинойсе.
Специалисты установили связь между количественными изменениями поисковых запросов о симптомах COVID-19 и вспышками коронавируса. Наиболее сильная взаимосвязь наблюдалась с разницей в три-четыре недели между ростом интереса к этим темам и увеличением числа случаев. Свое исследование ученые опубликовали на сайте клиники.