Ученые научились предсказывать тяжелую форму COVID-19

Британские ученые создали тест, при помощи которого можно понять, как у пациента будет протекать COVID-19. В основе метода — анализ пяти цитокинов в крови.

Как пишет журнал Respiratory Research со ссылкой на результаты исследования, цитокины — это сигнальные молекулы, которые приводят в действие лимфоциты. О тяжелой форме COVID-19 сигнализирует чрезмерное повышение уровня цитокинов в крови. Если этих клеточных молекул в организме в избытке, они вместо того, чтобы запускать иммунитет, вызывают гипервоспаление. Это может привести к осложнениям и даже смерти.

Ученые проводили исследования весной, когда пандемия коронавируса только началась. Они взяли на анализ кровь сотни пациентов, которым диагностировали COVID-19.

«Наши результаты показывают, что тестирование на цитокины в месте оказания медицинской помощи возможно, и в будущем оно поможет подбирать подходящее лечение практически в режиме реального времени», — приводит журнал слова одного из авторов исследования Тристана Кларка. В Великобритании уже начали тестировать блокирующий цитокины препарат.

По последним данным, от последствия заражения коронавирусом в мире умерли более одного миллиона человек. Всего выявили почти 39 миллионов случаев COVID-19.