Ученые нашли жизнь на глубине 750 метров под дном Индийского океана

Исследователи рассказали, что найденные микроогранизмы «эффективно перерабатывают и хранят доступные органические соединения, хотя проживают во враждебной для себя среде».

Пока неизвестно, есть ли такие же формы жизни в других регионах планеты, которые невозможно исследовать.