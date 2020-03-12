Ученые нашли жизнь на глубине 750 метров под дном Индийского океана
Китайские геологи обнаружили колонии микробов на нижней коре Индийского океана на глубине 750 метров — в одном из самых экстремальных мест Земли. Об этом сообщил телеканал «Мир 24».
Исследователи рассказали, что найденные микроогранизмы «эффективно перерабатывают и хранят доступные органические соединения, хотя проживают во враждебной для себя среде».
Пока неизвестно, есть ли такие же формы жизни в других регионах планеты, которые невозможно исследовать.