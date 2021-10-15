Ученые нашли связь между дешевой виагрой и снижением числа суицидов

Ученые обнаружили связь между ценами на виагру и число суицидов в Швеции. Оказалось, что когда препарат для повышения потенции стал более доступным, в стране снизилось число самоубийств среди мужчин от 50 до 59 лет.

Исследование провели ученые из университета Калифорнии. Результаты были опубликованы на сайте национальной медицинской библиотеки США.

По данным специалистов, в 2013 году в Швеции закончился патент на силденафил — дженерик виагры», цены на лекарство опустились с 1200 до 300 крон.

Если с 2007 по 2013 год силденафил в Швеции покупали ежегодно в среднем 62 тысячи человек, то в период с 2013 по 2016 год их число выросло до 101 тысячи.

При анализе статистики по самоубийствам за 120 месяцев выяснилось, что когда виагра подешевела, в месяц на 65 человек меньше стали сводить счеты с жизнью.

В ходе исследования специалисты опирались на данные возрастной группы шведов от 50 до 59 лет потому что именно люди этого возрасте стали чаще оформлять рецепты на силденафил. Кроме того, именно это в этой возрастной группе в Швеции регистрировали больше случаев самоубийств.

Ученые отметили, что проверка статистических данных подтвердила то, что вероятность причинно-следственной связи между этими двумя фактами достаточно высока. А это, по их мнению, доказывает то, что на психическое здоровье людей влияет здоровая сексуальная жизнь.