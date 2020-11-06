Ученые нашли существо, которое невозможно уничтожить
Об этом сообщил Fox News. Издание уточнило, что житель городка Мидлотиан обратил внимание на странную змею из-за необычных окраса и формы головы — она была похожа на молот. Мужчина сообщил о своей находке в службу по борьбе с вредителями. Специалисты не смогли опознать необычный живой организм, но предположили, что это не змея, а червь.
«Проблема в том, что мы никогда раньше не видели ничего подобного. Вполне возможно, что это какой-то мутант или фрик из мира природы», — отметили они.
На помощь к ним пришли эксперты из Техасского института инвазивных видов. Они специализируются на изучении существ, которые попали в несвойственные места обитания из-за деятельности человека. Ученые выяснили, что это существо невозможно уничтожить.
Предположение специалистов из службы по борьбе с вредителями оказалось верным — мужчина нашел не змею, а червя из рода Bipalium. Из-за необычной формы головы их еще называют молотоголовыми. Они являются гермафродитами, а также могут переродиться из отрезанного фрагмента длинной в несколько миллиметров.
Если отрезать такому червю голову, он вырастит себе новую — с обновленным мозгом. Из-за такой высокой способности к регенерации этих существ можно назвать бессмертными.
Молотоголовые черви попали в Европу и страны Северной Америки из Юго-Восточной Азии — их завезли туда в середине прошлого века вместе с растениями. Они прижились в некоторых местах, и серьезно вредят природе, потому что являются хищниками. Черви уничтожают улиток, слизней и дождевых червей, которые необходимы для поддержания экосистемы.
Молотоголовые любят жару и влажность, поэтому заняли многие штаты, которые расположены на берегах Миссисипи. Эти черви являются не только хищниками, но и ночными охотниками. Из-за этой особенности их замечают очень редко: последний раз в Мидлотиане из-замечали 25 лет назад.