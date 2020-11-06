Ученые нашли существо, которое невозможно уничтожить

Житель американского штата Вирджиния, во время прогулки заметил необычную змею длиной около 30 сантиметров. Оказалось, что это гигантский червь, которого невозможно уничтожить.

Об этом сообщил Fox News. Издание уточнило, что житель городка Мидлотиан обратил внимание на странную змею из-за необычных окраса и формы головы — она была похожа на молот. Мужчина сообщил о своей находке в службу по борьбе с вредителями. Специалисты не смогли опознать необычный живой организм, но предположили, что это не змея, а червь.

Источник фото: Fox News

«Проблема в том, что мы никогда раньше не видели ничего подобного. Вполне возможно, что это какой-то мутант или фрик из мира природы», — отметили они.

На помощь к ним пришли эксперты из Техасского института инвазивных видов. Они специализируются на изучении существ, которые попали в несвойственные места обитания из-за деятельности человека. Ученые выяснили, что это существо невозможно уничтожить.

Предположение специалистов из службы по борьбе с вредителями оказалось верным — мужчина нашел не змею, а червя из рода Bipalium. Из-за необычной формы головы их еще называют молотоголовыми. Они являются гермафродитами, а также могут переродиться из отрезанного фрагмента длинной в несколько миллиметров.

Если отрезать такому червю голову, он вырастит себе новую — с обновленным мозгом. Из-за такой высокой способности к регенерации этих существ можно назвать бессмертными.

Молотоголовые черви попали в Европу и страны Северной Америки из Юго-Восточной Азии — их завезли туда в середине прошлого века вместе с растениями. Они прижились в некоторых местах, и серьезно вредят природе, потому что являются хищниками. Черви уничтожают улиток, слизней и дождевых червей, которые необходимы для поддержания экосистемы.

Молотоголовые любят жару и влажность, поэтому заняли многие штаты, которые расположены на берегах Миссисипи. Эти черви являются не только хищниками, но и ночными охотниками. Из-за этой особенности их замечают очень редко: последний раз в Мидлотиане из-замечали 25 лет назад.