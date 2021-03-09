Ученые нашли существ, которые отрубают свою голову и выращивают новое тело

Японские исследователи обнаружили два вида морских слизней, которые избавляются от своих голов и выращивают новые тела. При этом во время трехнедельной регенерации голова спокойно живет и движется сама по себе.

Необычных слизняков нашли японские исследователи из Нары. Они изучали развитие беспозвоночных и в какой-то момент случайно заметили голову подопытного слизняка, которая передвигалась сама по себе. После отделения от тела голова была неподвижна, однако через несколько часов стала самостоятельно питаться водорослями.

Через неделю после отделения голова стала выращивать себе новое сердце, а спустя три недели сформировала совершенно новое тело. По мнению ученых, эта функция позволяет слизням избавится от внутренних паразитов, которые оказывают влияние на размножение.

При этом отрастить новое тело может только голова. Оставшееся тело не способно вырастить себе новую голову. Кроме того, регенерировать могут только молодые особи старые слизни умирают вскоре после потери головы. Исследователи отметили, что морские слизни не единственный вид, способный к регенерации, однако они сложнее остальных. По мнению ученых, продолжение изучения их регенерации способно помочь в поиске способов восстановления человеческих клеток и тканей.