Ученые нашли следы падения смертоносного астероида в Антарктиде

Группа ученых из разных стран мира нашла в Антарктиде признаки падения на континент астероида 430 тысяч лет назад. Он был небольшой, но взрыв мог бы разрушить город и убить миллионы людей. Об этом говорится в статье, которую опубликовал журнал Science Advances.

Исследователи обнаружили сферулы внеземного происхождения на горе Валнумфьеллет в Восточной Антарктиде, что может свидетельствовать о падении на континент астероида. Определенные геохимические признаки подтвердили теорию. Небольшое небесное тело действительно прилетело и взорвалось в этой части Земли 430 тысяч лет назад.

Взрыв вызвал мощную струю пара, однако ее силы было недостаточно, чтобы остался кратер. Ученые уверены, что если бы такой астероид упал на густонаселенный город, то многомиллионных жертв было бы не избежать.

21 марта мимо Земли на расстоянии два миллиона километров пролетел астероид 2001 FO32. По космическим меркам два миллиона километров — это немного, поэтому небесное тело астрономы назвали потенциально опасным. Его диаметр может составлять от 440 до 680 метров.