Ученые нашли растение, которое поможет бороться с ковидом

Ученые выяснили, что растение Nigella sativa (чернушка посевная) в будущем можно будет использовать для лечения COVID-19. Пресс-релиз об этом открытии опубликовал сайт MedicalXpress.

По данным исследователей, в чернушке, которая растет в Северной Африке и Западной Азии, активный ингредиент тимохинон может связываться с S-белком коронавируса и блокировать его путь к легким. Ученые считают, что это вещество способно предотвратить цитокиновый шторм, который проявляется у некоторых заболевших ковидом.

Как выяснили специалисты, тимохинон обладает также потенциалом для лечения астмы, экземы, артрита и рассеянного склероза. Чернушка может понижать давление, уровень холестерина и сахара.

Ранее российские врачи применили для лечения COVID-19 японский препарат «Лаеннек», который получили на основе гидролизата плаценты человека. Это лекарство показало себя с хорошей стороны: помогло снизить уровень ферритина, насытило кровь кислородом до физиологической нормы и снизило объем повреждения легких. Медики решили провести расширенное клиническое испытание этого препарата.