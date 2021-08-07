Ученые нашли препарат для замедления распространения коронавируса

Препарат, который используется для снижения уровня холестерина, потенциально может затормозить распространение коронавируса и облегчить течение ковида. Об этом заявили ученые из Бирмингемского университета и других исследовательских центров Великобритании.

В ходе исследования специалисты пытались найти препарат, способный нарушить возможность белкового шипа коронавируса связываться с клеточными рецепторами ACE, сообщила газета Бирмингемского университета.

Оказалось, что средство от холестерина фенофибрат может снизить вирусную нагрузку на 70%. Кроме того, он показал одинаковую эффективность против большинства штаммов SARS-CoV-2. Но его эффективность «дельта»-штамма пока еще изучается.

Ученые отметили, что фенофибрат очень дешевый и доступный во всем мире, поэтому в странах в странах с низким и средним уровнем дохода, а также для пациентов, которым не рекомендована вакцинация, он может быть очень полезен.

По мнению специалистов, фенофибрат нужно изучить более масштабно, потому что в случае успешных испытаний он может оказать огромную помощь в борьбе с коронавирусом.