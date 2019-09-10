Ученые нашли подземный бункер Гитлера на Украине, но побоялись раскапывать

Сталину приписали фейк о выжившем Гитлере Подробнее

На территории бывшей ставки Гитлера расположен Историко-мемориальный комплекс памяти жертв фашизма. Ученые киевского института провели на месте второй этап исследования. Используя средства зондирования, они обнаружили также подземные сооружения в четыре этажа с тоннелем. Они находятся на глубине 10-12 метров.

«Остатки взорванных бункеров, разбросанных по всей территории, могут сегодня видеть все. Но теперь мы можем утверждать, что там есть и подземные помещения», — заявила директор Винницкого областного краеведческого музея Екатерина Высоцкая.

Однако, по ее словам, о раскопках сейчас не может идти речи. Два верхних этажа помещения заполнены инертными газами — аргоном и радоном, два нижних этажа требуют проведения новых исследований. Ученые опасаются того, что может находиться на нижних этажах. Сперва они изучат территорию с помощью других методов.

Werwolf — одна из ставок Гитлера, возведенная нацистами в 1942 году в районе поселка Стрижавка на оккупированной территории Украины. Она представляла из себя комплекс наземных и подземных сооружений. Считается, что Гитлер находился там трижды. В марте 1944-го ставку взорвали отступающие немецко-фашистские войска. Сегодня на поверхности можно увидеть лишь руины.