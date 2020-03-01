Американские ученые выяснили, что музыка поможет кошкам справиться со стрессом во время осмотра ветеринара. Однако питомцам подойдут не все песни — речь идет о конкретной композиции.

Об этом сообщило издание Cnetfrance.fr.

Ученые Луизианского университета выяснили, что на кошек действует расслабляюще композиция, которую написали специально для них. Речь идет о треке «Scooter Bere’s Aria». Он включает в себя урчание, а также частоты, похожие на мяуканье. Эти звуки на две октавы выше, чем звучание голоса среднестатистического человека.

Ранее ученые узнали, что среди разных жанров кошки отдают предпочтение именно классике. Каждые две недели котам и кошкам включали классическую музыку, написанное для них произведение, либо оставляли без музыки. За их поведением наблюдали во время двух осмотров врачей. Оказалось, что питомцы значительно меньше подвержены стрессу при прослушивании «своей» композиции.