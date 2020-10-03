Ученые нашли новый синдром после заражения коронавирусом

По словам экспертов, подобные осложнения раньше наблюдали только у детей и подростков, которые заразились коронавирусом. Маленькие пациенты жаловались на нарушение работы сердца и боли в животе.

Такие же симптомы обнаружили у 27 взрослых, но к ним еще добавились проблемы с кожей и различные неврологии. Все они сдали положительные тесты на коронавирус. Только у 12 из них была повышенная температура. Десять пациентов сейчас находятся в реанимации, двое умерли.

Пока неизвестно, сколько времени проходит между заражением коронавирусом и возникновением нового синдрома. Медики не исключили, что все симптомы могут быть частью постинфекционного процесса. Для понимания, как органы реагируют на излечение, требуются дальнейшие наблюдения.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания. Сегодня врачи заявили, что видят улучшение состояние американского лидера.

О состоянии Мелании Трамп сообщил RT со ссылкой на релиз ее офиса. Там отметили, что жена президента США чувствует себя хорошо. Ее симптомы не ухудшились. Она отдыхает и остается на связи со своим мужем.