Ученые нашли на дне Индийского океана «Дарта Вейдера»

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Биологи открыли несколько ранее неизвестных видов тараканов в ходе двухнедельной экспедиции по Индийскому океану, во время глубоководной съемки у побережья Бантена, Западная Ява. По ходу своего плавания ученые отобрали для анализа порядка 800 различных морских существ.

Отмечается, что ракообразное, получившее имя Дарт Вейдер Изопод, размером схож с котом. Животное обитает в воде и питается останками других существ. Долгое время может обходиться вообще без еды, как и сухопутные тараканы.