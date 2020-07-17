Ученые нашли на дне Индийского океана «Дарта Вейдера»
Ученые из Сингапура обнаружили новый вид морских тараканов, живущих на дне Индийского океана. Отмечается, что внешне они похожи на злодея из саги «Звездные войны» Дарта Вейдера. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на зарубежное издание.
Биологи открыли несколько ранее неизвестных видов тараканов в ходе двухнедельной экспедиции по Индийскому океану, во время глубоководной съемки у побережья Бантена, Западная Ява. По ходу своего плавания ученые отобрали для анализа порядка 800 различных морских существ.
Отмечается, что ракообразное, получившее имя Дарт Вейдер Изопод, размером схож с котом. Животное обитает в воде и питается останками других существ. Долгое время может обходиться вообще без еды, как и сухопутные тараканы.