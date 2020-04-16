Ученые нашли место, у жителей которого есть иммунитет к коронавирусу
Немецкие ученые нашли место на границе с Нидерландами в коммуне Гангельт, где у людей высокий уровень иммунитета к новому коронавирусу. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».
По словам старшего научного сотрудника кафедры иммунологии Биологического факультета МГУ Евгения Шилова, «в коммуне довольно высокий уровень текущей инфицированности, порядка 2%, но и уровень людей, имеющих антитела к этому вирусу, тоже очень высок»: «порядка 14%».
«Это обнадеживает, дает нам большую надежду относительно будущего течения эпидемии, поскольку мягкая форма помогает сформировать коллективный иммунитет, а это значит, что инфекция раньше исчерпает свой потенциал к распространению в популяции», — объяснил ученый.