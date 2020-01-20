Ученые нашли место создания магнитных бурь

Исследователи поняли, что штормы появляются в трех-четырех диаметрах от Земли. Это составляет около 38 тысяч километров. По их оценкам, эпицентры бурь пересекаются с орбитами спутников метеорологических служб и GPS.

Эксперты обратили внимание на то, что штормы могут сильно навредить космическим кораблям и астронавтам, которые оказались без защиты магнитного поля Земли. Они также напомнили случаи, когда бури угрожали жизни космонавтов.

«Эти инциденты подчеркивают потенциальную опасность, которую следует оценивать по мере того, как все больше людей рискуют выйти на орбиту», — пояснили ученые.

В некоторых условиях магнитные бури способны помешать работе электросетей и систем связи на планете. Из-за них полярные сияния могут появиться и в низких широтах.



По мнению исследователей, такие последствия наносят огромный ущерб, поэтому важно понимать, где и как формируются солнечные штормы.