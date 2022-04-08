Ученые нашли клубничного кальмара с разноцветными глазами у побережья Калифорнии

Ученые нашли кальмара необычного цвета возле побережья Калифорнии. Он похож на клубнику, а еще у него разноцветные глаза. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Кальмар клубничного цвета, а на его туловище есть светящиеся фотофоры, которые делают сходство с ягодой еще сильнее. Глаза у кальмара разного цвета и размера. Один — маленький и голубой, а второй — более крупный, желто-зеленого цвета.

По данным исследователей, первый глаз используется для наблюдения за морскими обитателями, а второй — для слежения за происходящим у поверхности воды.