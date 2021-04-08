Ученые нашли древний город на юге Египта

Затерянный город обнаружили ученые-археологи в Лускоре, находящийся на юге Египта. Возраст данного объекта древности превышает 3400 лет. Об этом сообщило ИА Nation News.

Раскопки учеными-археологами начались еще в сентябре 2020 года. Главной идеей экспедиции было найти погребальный храм фараона Тутанхамона, о чем заявил глава египетской археологической миссии Захи Хавас.

Через четырнадцать календарных дней от начала работы археологов в земле стали проглядываться здания, сделанные из сырцового кирпича. Ученые были в шоке, когда оценили масштабы. Сохранность объекта крайне высокая. Остались целыми даже стены домов, а в помещениях много домашних вещей, будто бы жители просто покинули свои дома, оставив все на местах, заметил археолог.