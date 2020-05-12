Ученые нашли доказательство взрыва на Луне

По данным РИА ФАН, исследователи провели изучение грунта, доставленного с Луны в 1972 году. В нем нашли частицы минерала бадделеита. Этот минерал возникает из фианита, который используют ювелиры для создания украшений. Известно, что бадделеит образуется при температура выше 2,3 тысячи градусов.

Ученые предположили, что он возник в результате взрыва, произошедшего после столкновения с огромным астероидом более 43 288 миллионов лет назад.

Автор статьи считает, что такие исследования помогают лучше изучить прошлое Земли.

Ранее ученые обнаружили самую близкую к нашей планете черную дыру. Она находится в созвездии Телескопа. Расстояние до нее составляет около тысячи световых лет. Исследователи обнаружили ближайшую черную дыру почти случайно. Дело в том, что найти их достаточно сложно. Некрупные черные дыры почти ничего не излучают и не притягивают к себе далекие звезды, в отличие от сверхмассивных черных дыр.