Ученые нашли доказательства древней охоты за медом в Западной Африке

Ученые заявили, что нашли свидетельства того, что 3,5 тысячи лет назад в Западной Африке добывали мед. Об этом сообщил «Ридус».

По их словам, у древних людей мед очень ценился. Ранее были обнаружена наскальные рисунки с пчелами и сотами возрастом от 40 000 до 8000 лет назад.

«В новом исследовании мы нашли еще доказательства того, что древние африканцы не только знали о существовании дикого меда, но и умели его добывать», — рассказали ученые.

Выяснилось, что они исследовали черепки древней посуды и обнаружили, что ее использовали для хранения меда.