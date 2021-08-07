Ученые смогли найти биомаркер, который может показать, в какой форме заразившийся коронавирусом человек перенесет ковид. Оказалось, что предсказать течение болезни может уровень содержания аминоспирта сфингозина.

Исследование провели специалисты из Медицинского университета Южной Каролины в США. Результаты работы опубликовали в журнале Scientific Reports.

Эксперты проверили почти 400 образцов сыворотки крови здоровых людей и пациентов, которые болели ковидом в разной форме тяжести. В итоге они пришли к выводу, что повышенная концентрация сфингозина и кислой церамидазы связаны с бессимптомным течением болезни.

Низкий уровень сфингозина, наоборот, посчитали серьезной предпосылкой к разным проявлениям болезни. Помимо этого, исследователи обнаружили, что у тех, кто перенес COVID-19 с симптомами, уровень сфингозина был до 15 раз ниже, чем у здоровых.

По мнению ученых, этот липид может с точностью до 99% определять степень тяжести болезни. Но стоимость такого исследования очень высокая, к тому же для него требуется сложное оборудование.

Доступной альтернативой может быть разработка теста на основе иммуноферментного анализа.