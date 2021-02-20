Ученые начали испытания комбинации «Спутника V» и вакцины от AstraZeneca

Вторая прививка вакциной от AstraZeneca оказалась неэффективной. Чтобы она сработала после первой инъекции, надо ждать три месяца. Разработчики «Спутника V» предложили протестировать комбинацию отечественного и британского препаратов. Испытания уже начались.

«Использование компоненты „Спутник V“ как второго укола для вакцины AstraZeneca позволит не ждать три месяца. Клинические испытания такого подхода уже начались», — сообщили разработчики российской вакцины в Twitter.

Ранее создатели «Спутника V» предложили AstraZeneca и другим разработчикам вакцин с низкой эффективностью использовать комбинацию их препарата со своими. Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» подписали документ о взаимодействии.

В субботу, 20 февраля, в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса «КовиВак». Ее создали специалисты в Центре имени Чумакова. В нашей стране уже началась масштабная прививочная кампания. Сделать бесплатный укол может любой желающий.