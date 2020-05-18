Ученые: на скорость бега динозавров влиял их размер

Специалисты из Колледжа Маунт Марти в Южной Дакоте проанализировали 93 особи, представляющие 71 род теропод и ранних птиц. В исследовании участвовали все динозавры, у которых сохранилась хотя бы одна задняя конечность. Благодаря изучению анатомии тела хищных животных, удалось выявить скорость их передвижения и объемы затрачивавшейся энергии.

По результатам исследования, стало ясно, что самая высокая скорость бега была у динозавров, весивших менее 100 килограммов. Ученые связали это с тем, что небольшим видам приходилось бегать не только для охоты, но и для спасения собственной жизни, убегая от больших динозавров.