Ученые: кошки могут заражать друг друга коронавирусом

Кошки с COVID-19 могут заразить здоровых животных. Это произойдет, даже если болезнь протекает бессимптомно. К такому выводу пришли ученые из Висконсинского университета в США.

Исследователи провели эксперимент и заразили трех кошек 2019-nCoV, взятых у людей. Об этом написало Associated Press. Их они поместили к трем здоровым кошкам. Через пять дней анализ на коронавирус показал, что все шесть животных больны. При этом ни у одного из них не нашли респираторных симптомов.

«Не было ни чиханья, ни кашля, у них не поднималась температура и не снижался вес. Если бы хозяин животного посмотрел на них, <…> он бы ничего не заметил», — заявил один из авторов исследования, эксперт-вирусолог Питер Хальфманн. Его процитировал «Интерфакс».

Ученые призвали не паниковать семьи с домашними любимцами и руководствоваться здравым смыслом. То есть не целовать своих питомцев и протирать все поверхности в доме.

Исследователи считают, что результаты их работы должны побудить коллег вновь изучить вероятность передачи вируса от кошек к людям. Однако Американская ветеринарная медицинская ассоциация (AVMA) отметила, что животных намерено заразили в лаборатории. По их мнению, этот случай не доказывает, что питомцы могут заразиться вирусом в естественных условиях.

Ранее в Испании зафиксировали первый случай заражения кота коронавирусом. Не исключено, что домашний любимец заразился от хозяев. Ведь у нескольких членов семьи подтвердился COVID-19.