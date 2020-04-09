Ученые: коронавирус в Нью-Йорк привезли европейцы

В американском штате и городе Нью-Йорк самое большое число заразившихся коронавирусом. Эксперты полагают, что всему виной — инфицированные пациенты, которые прилетели из Европы.

Специалисты из медицинского центра NYU Langone Health сделали такие выводы во время изучения генома нового вируса. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Около двух третей взятых учеными образцов имеют «европейское происхождение». Коронавирус привезли те, кто прибыл в Нью-Йорк из Великобритании, Франции, Австрии, Нидерландов и других европейских стран.

Исследование показало, что случаи заражения не прекратились после введенных Вашингтоном ограничений на въезд из Китая. Благодаря ежедневным рейсам из Европы коронавирус проникал в самый густонаселенный город США.

Ученые подчеркнули, что не у всех взятых нью-йоркских образов патогена европейское происхождение. Некоторые, вероятно, занесены с западного побережья Соединенных Штатов. Другие напрямую связаны с Азией. Но это лишь подтверждает тот факт, что в мегаполисе множество путей передачи вируса — этого и следовало ожидать.

В США, по подсчетам специалистов из Университета Джонса Хопкинса, более 432 тысяч подтвержденных случаев заражения. Скончались уже 14 808 человек. Выздоровели свыше 24 тысяч американцев.

За минувшие сутки страна обновила антирекорд по числу погибших от коронавирусной инфекции. Умерло почти две тысячи жителей Соединенных Штатов за один день.