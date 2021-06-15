Ученые: коронавирус мог появиться в США в конце 2019 года

В США подтвержденные случаи COVID-19 фиксировали минимум с начала января 2020 года. Ученые предположили, что по стране вирус циркулировал уже в декабре 2019-го.

Специалисты Национальных институтов здоровья (NIН) пришли к подобным выводам после анализа образцов, взятых у американцев. Об этом сообщил портал Axios.

«Тестирование образцов <…> показывает очень ограниченное количество случаев инфекции SARS-CoV-2 в пяти штатах США уже 7 января 2020 года», — отмечено в статье.

Исследователи назвали полученные данные еще одной «частью головоломки» о начале пандемии коронавируса. В NIH считают, что информация доказывает наличие вируса в США в конце декабря 2019 года.

Перед прививкой от SARS-CoV-2 врачи рекомендуют прекратить прием антигистаминных препаратов. Эксперты считают, что подобные средства могут сгладить симптомы анафилактического шока от вакцины.

Перед тем как привиться, человеку необходимо проконсультироваться с медиками. Особенно если он принимает подавляющие функции иммунитета препараты. К ним относятся средства от аллергии.