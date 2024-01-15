Мир 15 января 2024, 17:46 Ученые Калифорнийского университета выявили связь между количеством морщин и числом кожных бактерий

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Американские ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего установили связь между количеством морщин на лице и числом бактерий, обитающих на кожном покрове. Об этом сообщил сайт The Daily Mail.

Чем больше разнообразных бактерий выявляли специалисты на лице у женщин, тем больше у них оказывалось морщин. Однако это имело и положительный эффект — участницы исследований реже страдали дефицитом влаги и обвисанием кожи.

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Такие результаты важны для разработки новых технологий для омоложения и улучшения качества кожи, сообщил сайт «Мир 24».