Мир 15 января 2024, 17:08 Ученые Калифорнийского университета: гены неандертальцев увеличивают склонность к раннему пробуждению

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Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование и выяснили, что люди-жаворонки имеют в своем геноме неандертальскую ДНК. Именно эти гены увеличивают склонность к раннему пробуждению, сообщил сайт academic.oup.com.

Специалисты обратились к британскому проекту UK Biobank, в котором собрана вся информация о генетике. Анализируя кусочки ДНК неандертальцев, они обнаружили тенденцию — в большинстве случае гены увеличивали склонность к раннему подъему.

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Как сообщил сайт 7Дней, именно неандертальские гены помогли людям адаптироваться к жизни в новой среде в более высоких широтах.