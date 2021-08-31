Ученые ЮАР выявили новый мутировавший штамм коронавируса

Ученые из ЮАР нашли новый штамм коронавируса, который распространяется с повышенной скоростью. В этом он похож на «бету» и «дельту». Другие особенности и потенциальную опасность этого варианта SARS-CoV-2 предстоит изучить.

По результатам исследования, которые опубликовал сайт medRxiv, в мае на этот штамм приходилось всего 0,2% изучаемых образцов, в июне — 1,6%, а в июле — 2%. Это та же скорость, с которой в Южной Африке распространялись предыдущие мутации «бета» и «дельта».

Выявленный вариант коронавируса мутирует быстрее, чем наиболее распространенный вариант, почти в 42 раза. Ученые выяснили, что он может соединяться с другими коронавирусами, образовывать спайковые мутации и повышать устойчивость к иммунной защите.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что дети могут заразиться «дельта»-штаммом коронавируса так же, как и взрослые, и столкнуться с тяжелыми последствиями ковида. По его словам, увеличение числа заразившихся мутировавших штаммом несовершеннолетних связано с нарушением обмена глюкозы и лишним весом.