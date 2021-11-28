Ученые ЮАР назвали группы риска для штамма коронавируса «омикрон»

Врачи Южно-Африканской Республики заявили о необходимости увеличения мест в больницах в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон». Как заявил руководитель отделения интенсивной терапии одной из больниц Йоханнесбурга Рудо Матива, чаще происходит госпитализация молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет. Об этом сообщила газета Times of Israel.

По словам врача, поступившие к ним молодые пациенты находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в интенсивной терапии.

«Около 65% вакцинированы, остальные сделали только одну прививку из двух», — заявил Матива.

Специалист подчеркнул, что обеспокоен резким увеличением количества тяжелых случаев. Если рост продолжится, то больницы ждет серьезная перегрузка. Врач призвал власти и коллег готовиться к тому, что наплыв пациентов значительно увеличится.

«В худшем случае с нами произойдет тоже самое, как было со штаммом «дельта. Нужно готовить койки для интенсивной терапии», — отметил специалист.

Всплеск новых случаев заражения произошел среди студентов вузов Претории, а после перекинулся на Йоханнесбург. Специалисты выявили, что причиной вспышки стал новый штамм коронавируса. Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой «омикрон».

По предварительным данным новый штамм имеет коэффициент воспроизводства 2. Это означает, что один зараженный может передать возбудителя двум людям, которые заразят еще четверых и так далее.

«Штамм „омикрон“ вызывает серьезное беспокойство и может привести к крупным проблемам», — заявил директор Африканского научно-исследовательского института здравоохранения Виллем Ханек.

Он пояснил, что изначально новый штамм циркулировал в провинции Гаутенг, районе Йоханнесбурга. Но сейчас ученые считают, что он распространился уже по все Южной Африке.

«Пока мы очень мало о нем знаем. Новый штамм требует серьезного изучения. Мы не понимаем какую тяжесть заболевания он может вызвать», — пояснил Ханек.

Ученые считают, что под серьезной угрозой находятся непривитые. В ЮАР прошли вакцинацию только 40% населения. Самую маленькую долю из них составляют жители в возрасте от 20 до 40 лет.

В настоящий момент в стране доступны около 20 миллионов доз вакцин компаний Pfizer и Johnson & Johnson. Ежедневно прививку делают 120 тысяч человек в день.

Накануне представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович призвала не наводить панику вокруг нового штамма «омикрон». Она отметила, что пока непонятно способен ли мутировавший возбудитель снизить эффективность вакцин. Это покажут только дополнительные исследования. Штамм «омикрон» уже выявили в Великобритании и ряде стран Евросоюза. Многие государства начали отменять авиасообщения с Африкой.