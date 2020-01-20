Ученые извлекли кислород из лунной пыли. Он позволит будущим астронавтам дышать и производить топливо

Лаборатория материалов и электрических компонентов Европейского центра космических исследований и технологий построила установку, позволяющую добывать кислород из лунного грунта. Исследователи из ЕКА успешно ее опробовали. Отмечается, что работает устройство бесшумно.

Чтобы «высвободить» кислород исследователи ЕКА применили метод электролиза расплавленной соли. Реголит — поверхностный слой луны — соединили с расплавленным и нагретым хлоридом кальция. После этого через полученный состав пропустили ток. Так ученые получили и кислород, и некоторые металлические сплавы. Исследователи надеются, что этот прототип заложит основу для того, чтобы однажды построить самодостаточную базу на Луне. В данный момент такая находка может пригодится еще и для создания ракетного топлива.

Кислород пока нигде не хранят и не используют, а выпускают в выхлопную трубу.