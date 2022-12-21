21 декабря 2022, 04:59
Жителей США призвали не называть американцами
Ученые из Стэнфорда призвали не использовать слово «американец» в целях политкорректности
Ученые из Стэнфордского университета призвали использовать вместо слово «американец» словосочетание «гражданин США». Свою рекомендацию он объяснили соображениями политкорректности.
Специалисты университета составили языковой справочник, чтобы «исключить многие формы вредных выражений, в том числе расистские, насильственные и предвзятые формулировки на сайтах Стэнфорда». Для борьбы с некорректной терминологией весной на базе вуза разработали проект Elimination of Harmful Language Initiative.
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По словам ученых, слово «американец» чаще всего используют по отношению к жителям США. Такое применение намекает на то, что США являются более значимыми по сравнению с другими странами Северной и Южной Америки. Вместо слово «американец» ученые предложили говорить «гражданин США». Также они рекомендовали заменить термин «иммигрант» на «лицо иммигрировавшее» или «негражданина».
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Ранее американский онлайн-словарь Dictionary.com назвал главное слово года. Глоссарий остановил свой выбор на «женщине» (woman). Это слово является одним из самых древних в английском языке.
США
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