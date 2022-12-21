Мир 21 декабря 2022, 04:59 Жителей США призвали не называть американцами Ученые из Стэнфорда призвали не использовать слово «американец» в целях политкорректности РИА «Новости»

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Ученые из Стэнфордского университета призвали использовать вместо слово «американец» словосочетание «гражданин США». Свою рекомендацию он объяснили соображениями политкорректности.

Специалисты университета составили языковой справочник, чтобы «исключить многие формы вредных выражений, в том числе расистские, насильственные и предвзятые формулировки на сайтах Стэнфорда». Для борьбы с некорректной терминологией весной на базе вуза разработали проект Elimination of Harmful Language Initiative.

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По словам ученых, слово «американец» чаще всего используют по отношению к жителям США. Такое применение намекает на то, что США являются более значимыми по сравнению с другими странами Северной и Южной Америки. Вместо слово «американец» ученые предложили говорить «гражданин США». Также они рекомендовали заменить термин «иммигрант» на «лицо иммигрировавшее» или «негражданина».

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